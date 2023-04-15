التربية تؤكد على إجراء الامتحانات النهائية للصفوف الأولية في موعدها

شفق نيوز/ أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن موعد الامتحانات النهائية للصفوف الأولية باقية على ماحددته المديرية العامة للتقويم والامتحانات من دون تغيير .

ونفت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي اليوم، "الأخبار المتداولة عن تغيير مواعيد الامتحانات".

وشددت على أن "تلك المواعيد ملزمة لجميع إدارات المدارس، وعلى المديريات العامة للتربية وإدارات المدارس الالتزام بالمواعيد المحددة و ستتعرض الإدارة المدرسية التي لا تلتزم بالتوجيهات الوزارية الى المساءلة القانونية".