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التربية تؤكد عدم تسريب "الأسئلة الوزارية"وتتوعد بمحاسبة "مزورين"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-29T10:10:05+0000
التربية تؤكد عدم تسريب "الأسئلة الوزارية"وتتوعد بمحاسبة "مزورين"

شفق نيوز/ أكدت وزارة التربية، يوم الأحد، عدم تسريب الاسئلة الامتحانية الوزارية، متعهدة في ذات الوقت بمحاسبة صفحات تروج لذلك "زوراً".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك لجاناً سرية لوضع (الأسئلة الامتحانية) لضمان سوية العمل وتحقيق العدالة والنزاهة في العملية الامتحانية"، مؤكدةً انها "ستلاحق اصحاب الصفحات التي تدّعي نشر تلك الاسئلة زوراً وفق السياقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة".

ودعت الوزارة الطلبة الى "ضرورة التركيز بالمادة العلمية ومتابعة دراستهم والابتعاد عن الاشخاص المخادعين وضعاف النفوس الذين يديرون تلك الصفحات الوهمية ويمارسون النصب والاحتيال ويدّعون امتلاكهم نسخ من "الأسئلة" لكسب المال الحرام من المواطنين".

وأكدت الوزارة انها "لن تتردد أبداً في اتخاذ اي اجراءات حازمة في هذا المجال لتبقي الشهادة العراقية في سلم الاولويات والقيمة العلمية امام دول العالم".

يشار الى أن هناك قنوات على منصة "تلغرام" تزعم انها تمتلك الاسئلة الوزارية للدراسة المتوسطة والاعدادية وتعرض بيعها مقابل مبالغ مالية.

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