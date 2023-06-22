التربية تُعلن عن تغيير موعد امتحان اللغة الإنكليزية للتعليم المهني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية/ اللجنة الدائمة للامتحانات المهنية عن تغيير موعد امتحان اللغة الإنكليزية إلى يوم الإثنين الموافق 2023/7/17 للفروع المهنية (الزراعي والفنون التطبيقية والتجاري والسياحة والفندقة).

وذكر بيان للتربية: "أما الإمتحانات العملية والتطبيقية للفروع ( الصناعي والحاسوب وتقنية المعلومات والسياحة والفندقة) سيكون موعدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 18-19 /7 /2023 ،مع الإبقاء على المواد الأخرى كما معلن عنها سابقاً دون أي تغيير وللفروع والاختصاصات كافة".