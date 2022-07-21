التربية تؤشر خطأ في أسئلة امتحان السادس الاعدادي 

شفق نيوز/ أفادت مصادر في وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، بوجود خطأ ورد في امتحان مادة الاسلامية للصف السادس الاعدادي الفرع التطبيقي.

وبدأ الامتحان (الثاني) في الساعة السابعة من صباح اليوم، حيث انطلقت يوم أمس، امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق، بمشاركة نصف مليون طالب.

وقال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطأ في امتحان التربية الإسلامية الفرع التطبيقي، هو كلمة في سؤال عن أمور ينشأ عنها الغضب، ثلاث نقاط أو خمس، والخطأ في كلمة خمس، وهو خطأ مطبعي، وتم التعديل عليه بالإيعاز للمراكز الامتحانية لتصحيحها"، موضحا أن "الجواب على السؤال، إذا كان بثلاث نقاط أو ثلاث كلمات، أو بخمس نقاط أو كلمات، يعتبر إجابة صحيحة".

وبين أن "هذه الأمور تحدث في الكثير من الأحيان، كون الأسئلة تذهب للحفظ بعد الطباعة ولا تخضع لمشاهدة آخرين كثر، تحدث الأخطاء الفنية في الطباعة".

من جانبهم، نبه مدرسون ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وجود خطأين، وكتبوا في تغريدات، أن الخطأ الأول خاص بالسؤال الخامس – اولاً ( التعداد هي 3 نقاط وليس خمسة).

كما بينوا أن الخطأ الثاني خاص بالسؤال الأول في الآية القرآنية ( نسيان كلمة ان)