التربية تُحدد موعد الامتحان "التمهيدي" للمتقدمين على الخارجي

شفق نيوز/ حددت وزارة التربية، يوم الأربعاء، موعد إجراء الامتحان التمهيدي للمتقدمين على الخارجي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت الثالث من شهر نيسان لعام 2021 موعدا لبدء الامتحانات التمهيدية للمتقدمين للامتحان الخارجي للمراحل الثلاثة المنتهية وتستمر لغاية السابع عشر من الشهر ذاته".

يذكر ان الامتحان يبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، اما في حال صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول، وفق بيان الوزارة.