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التربية تُحدد موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد بالعراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-07T09:18:41+0000
التربية تُحدد موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في العراق، يوم الثلاثاء ، تحديد الـ12 من شهر أيلول الجاري، موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2021– 2022 .

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، فإن هذا الإجراء يأتي "من أجل وضع الجداول والترتيبات الكفيلة لإنجاح امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر" .

وذكر البيان أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كوردستان ، باعتماد يوم الأحد الموافق الـ 12 من أيلول الجاري ، موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس ، مع الأخذ بضرورة مراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية ، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي" .

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