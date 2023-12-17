التربية العراقية تُحدد مواعيد امتحانات نصف السنة والعطلة التي تليها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، يوم الأحد، عن موعد إجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الأول من السنة للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 .

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان صدر عنهُ اليوم، أن اللجنة الدائمة للامتحانات حددت بدء الامتحانات الشفهية قبل أسبوع من عملية بدء الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي ، أذ تكون الامتحانات الخاصة بالمراحل الابتدائية اعتباراً من يوم الخميس الموافق الـ25 من شهر كانون الثاني المقبل وتنتهي يوم الأربعاء الـ31 من نفس الشهر ، على أن يكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات.

وأضاف البيان، "أما بالنسبة للدراسة الثانوية فستبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 1 / 2024 ، وتنتهي يوم الأربعاء 2024/1/31 من ذات الشهر أيضاً ، على أن يُحسب يوم السبت كذلك ضمن أيام الامتحانات".

ونوهت الوزارة الى ان العطلة الربيعية ستبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة أي يوم الخميس الموافق (2024/2/1) لمدة اسبوعين على ان يُستأنف الدوام يوم الخميس الموافق 2024/2/15، على ان يكون امتحان نصف السنة للمؤجلين في الاسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة اسبوع واحد فقط .