التربية تُحدد معدل تقديم الطلبة في مدارس "الموهوبين" للعام الدراسي المقبل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، معدل قبول الطلبة الناجحين من الصف السادس الابتدائي لغرض التقديم في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وقالت هيئة رعاية الموهوبين في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي، يحق للطالب الناجح من الصف السادس الابتدائي (فقط) الحاصل على معدل لا يقل عن (97) الترشيح لدخول الاختبارات التشخيصية الخاصة في مدارس الموهوبين للعام الدراسي المقبل ، منوهة الى عدم وجود تقديم من الصف الرابع الابتدائي أي في تلك المدارس .

وأضاف البيان ، ان هيئة رعاية الموهوبين ستعلن عن شروط التقديم لاحقاً.