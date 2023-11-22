التربية تُحدد تعليمات وضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية للعام الدراسي الحالي

شفق نيوز/ حددت وزارة التربية/ اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، اليوم الأربعاء، تعليمات وضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية (الخارجي) للعام الدراسي 2023_2024

وحسب البيان الصادر من المكتب الإعلامي في الوزارة وكما يأتي:

يبدأ التقديم للراغبين بالاشتراك في الامتحانات يوم الاحد الموافق 2023/11/26 وسيكون يوم الاثنين الموافق 2023/12/25 آخر موعد لاستلام الاستمارات من الإدارات المدرسية.

يُسمح للراغبين في الإشتراك من مواليد (2005 فما دون) التقديم على الدراسة الابتدائية ويؤهل المتقدم في حال النجاح او الاكمال بدرس او درسين لتأدية الامتحانات العامة النهائية، فيما يُقبل المتقدم لأداء الامتحانات التمهيدية للدراسة المتوسطة بعد مُضي ثلاث سنوات دراسية او اكثر على إنهائه المرحلة الابتدائية لمن كان دون(28) عاما اما من اكمل (28) فما فوق بإمكانه اداء الامتحانات مباشرة دون سنوات الانتظار اعلاه وكذلك الحال للراغبين بالاشتراك لاداء امتحانات الدراسة الإعدادية شرط اجتياز المتقدم المرحلة المتوسطة او ما يعادلها بنجاح.

فيما أجازت التعليمات لخريجي الدراسة الاعدادية ( الأكاديمي والمهني) للاعوام السابقة التقديم في فرع مغاير للفرع الذي تخرج منه على ان يؤدي الامتحان التمهيدي في الفرع المُختار ، علما ان الامتحانات الخارجية ستكون حصرا للطلبة داخل العراق وفي مركز المحافظة للمتقدمين.