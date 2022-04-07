التربية تُحدد تعليمات الاشتراك بالامتحانات العامة للمراحل الدراسية المنتهية لعام 2021 - 2022

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية يوم الخميس التعليمات الخاصة بالاشتراك في الامتحانات العامة لتلاميذ وطلبة المراحل الدراسية المنتهية للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، ان اللجنة الدائمة للامتحانات العامة اصدرت اعماماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ينص الآتي ،(يحق لجميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي المستمرين بالدوام للعام الدراسي الحالي الاشتراك بالامتحانات العامة "الوزارية" ، وكذلك يحق لطالب الصف (الثالث المتوسط) وطالب الصف (السادس الاعدادي) بفروعه كافة الاشتراك بالامتحانات العامة "الوزارية" اذا كان ناجحاً في جميع الدروس أو إذا كان مكملاً في (درس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس) في درجات السعي السنوي بعد إضافة درجة القرار وهي (10) درجات فقط .