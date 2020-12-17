التربية تُحدد الشهر المقبل موعدا لامتحان "الدور الثالث" للسادس الابتدائي والثالث المتوسط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، موعد امتحانات "الدور الثالث" للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 – 2020 .

واوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي ان، الامتحانات تبدأ يوم الأحد الموافق الـ3 من شهر كانون الثاني لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الاربعاء المصادف الـ13 من الشهر ذاته، ومن ضمنها ايام السبت، حيث يتم تحديد الجداول الامتحانية من قبل إدارات المدارس.

وأشار البيان إلى ان، من حق التلاميذ والطلبة ان يؤدون الامتحان بغض النظر عن عدد المواد الراسبين فيها، شرط ان تكون لديهم ارقام امتحانية وأسماؤهم موجودة في نسخ نتائج الدور الثاني في مراكز الفحص.

والزمت الوزارة جميع إدارات المدارس بالتقييد التام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم من وباء "كورونا"، يذكر ان الامتحانات سوف تجري أثناء الدوام الرسمي .