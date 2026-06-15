التربية تؤجل امتحان اللغة الفرنسية للثالث المتوسط

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية، يوم الاثنين، تأجيل امتحان مادة اللغة الفرنسية لطلبة الصف الثالث المتوسط إلى يوم الأربعاء المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "امتحان مادة اللغة الفرنسية لطلبة الصف الثالث المتوسط سينتقل إلى يوم الأربعاء الموافق 17 حزيران/يونيو 2026، بدلاً من يوم الثلاثاء 16 حزيران".

وأضاف أن "القرار جاء نظراً لتزامن موعد الامتحان مع العطلة الرسمية المقررة يوم غد الثلاثاء".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة الأول من محرم.