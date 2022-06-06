التربية تؤجل الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي (تحديث)

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تأجيل موعد امتحانات طلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة إلى ما بعد عطلة عيد الاضحى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "وزير التربية، علي حميد الدليمي، وجه اللجنة الدائمة للامتحانات بتأجيل موعد بدء امتحانات طلبة الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك لمزامنة ايام الامتحانات مع العطلة المقررة لعيد الأضحى".، مبينا أنه "كان من المقرر انطلاق الامتحانات يوم الأحد (3 تموز 2022)".

وأضاف البيان أن "هذا القرار سيمنح الطلبة فرصة أكبر لمراجعة المواد الدراسية وسيعطي العوائل العراقية الكريمة فرصة أخرى لغرض التمتع بأيام العيد"، موضحاً أن "الوزارة ستقوم بنشر الجدول الجديد لاحقاً بعد إكماله من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات العامة".

وكان وزير التربية ، علي حميد الدليمي عقد، في 4 حزيران 2022، اجتماعاً موسعاً في مبنى الوزارة ضم المديرين العامين للتربية في المحافظات وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات واللجان الامتحانية الفرعية، بحضور لجنة التربية النيابية؛ لمناقشة أساليب الحماية الواجب اتخاذها في حماية الأسئلة الامتحانية.

وأعلنت وزارة التربية العراقية ، في يوم الخميس 2 حزيران 2022، تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط.

من جانبه ذكر مصدر مطلع في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن أسباب التأجيل جاءت بسبب ورود خبر بتسريب أسئلة الامتحان، الأمر الذي دعا الوزارة لاتخاذ هذا القرار.

وعلى إثر ذلك أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تسريبات اسئلة الامتحانات الوزارية.

كما ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتماعا مع لجنة التربية النيابية للوقوف على ملابسات قضية تكرار تسريب الاسئلة الامتحانية للصف الثالث المتوسط.

وامتنع وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي عن التعليق على موضوع تسريب اسئلة الامتحانات للصف الثالث المتوسط اليوم الخميس، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الاتحادي في اربيل مع وزير التربية بإقليم كوردستان آلان حمه سعيد.