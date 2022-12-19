التربية توقف منح الإجازات للمدارس والمعاهد الأهلية داخل وخارج العراق وتتوعد بـ"المزيد"

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، إيقاف منح الإجازات للمدارس والمعاهد الأهلية داخل وخارج العراق وتعليق اجازاتها السابقة، فيما أوضح أن إجراءات أخرى في هذا الملف ستتخذ لاحقاً.

وقال الوزير في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها وكالة شفق نيوز إن "وجهنا اليوم بإيقاف منح الإجازات للمؤسسات الأهلية من مدارس ومعاهد (داخل وخارج العراق) مع تعليق كافة الإجازات الممنوحة للأشهر السابقة".

وكشف وزير التربية عن اتخاذ "إجراءات أخرى من شأنها إعادة تقييم وتنظيم هذا الملف المهم والحفاظ على الرصانة التعليمية".