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التربية توضح آلية إضافة قرار 10 درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-24T11:46:46+0000
التربية توضح آلية إضافة قرار 10 درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية يوم الأحد آلية توزيع قرار 10 لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية للعام الدراسية 2020 - 2021 .

وأوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي ان هيئة الرأي في الوزارة قررت إضافة (10) درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية الممتحنين في "الدور الثاني" من (الخامس الابتدائي الى الصف الخامس الإعدادي) بفروعه كافة والمعاهد ، ومن ضمنها الصف السادس الابتدائي ، على ان يتم إضافة الدرجات المتبقية من درجات القرار (للدور الأول) التي لم يستفد منها التلميذ أو الطالب من القرار السابق الى درجات القرار المضافة حالياً ، حيث يتم إضافة درجات القرار في حال الاستفادة منها وتَنقُل التلميذ أو الطالب من الرسوب الى النجاح .

وتابع البيان، "ينقل تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى المنتظمين في الدوام الذين أدوا امتحانات نصف السنة من (الصف الأول الابتدائي الى الصف الرابع الابتدائي) ، الى صف أعلى من الصفوف التي داوموا فيها للعام الدراسي 2020 - 2021 .

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