التربية توضح توقيتات وطبيعة امتحانات السادس الإعدادي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم السبت، استئناف الامتحانات الوزارية بدءاً من يوم غد الأحد، مؤكدةً استمراريتها رغم العطل المحلية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "استئناف الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية سيتم يوم غد الأحد، بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك وحسب الجدول المعلن".

وأكدت الوزارة بحسب البيان، استمرارها وعدم التوقف رغم العطل التي تقرها الحكومة المحلية في بعض المحافظات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.