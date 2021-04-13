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التربية توضح بشأن إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجي للسادس الابتدائي

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-13T15:38:05+0000
التربية توضح بشأن إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجي للسادس الابتدائي

شفق نيوز/ أوضح مصدر في وزارة التربية، يوم الثلاثاء، سبب عدم إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجي للسادس الابتدائي لجميع مديريات التربية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مديريات التربية ببغداد والمحافظات أعلنت عن اكتمال تصحيح الدفاتر الامتحانية وتوزيع نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجي للصف السادس الابتدائي".

واضاف أن "توزيع النتائج التمهيدية يكون من قبل مديرية التربية بعد اكتمال تصحيح الدفاتر الامتحانية وليس من قبل الوزارة".

واشار الى أن "المديريات التي قامت بإعلان نتائج الامتحانات التمهيدية هي كركوك وديالى والمثنى وكربلاء والرصافة الأولى والثالثة والكرخ الثالثة".

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