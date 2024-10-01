مجلس الوزراء يوافق على اجراء دور ثالث للثالث المتوسط والسادس الاعدادي

شفق نيوز/ وافق مجلس الوزراء ووزارة التربية، يوم الثلاثاء، على اجراء دور ثالث لمرحلة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي للعام الدراسي 2023- 2024.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء وافق على اجراء امتحانات الدور الثالث للطلبة الراسبين بالدور الثاني للعام الدراسي (2023-2024).

وبين قرار اجراء الامتحان يشمل جميع الدروس بالنسبة للصف الثالث المتوسط، ولثلاثة دروس للصف السادس الاعدادي، ويستثنى من ذلك الراسبون بسبب الغش، ولا يسمح لهم بأداء الامتحانات.