التربية تنفي "موعدا" أعلنته لجنة نيابية للعطلة الصيفية للكوادر التدريسية

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تحديد موعد لبدء العطلة الصيفية وتعطيل الدوام الرسمي للكوادر التدريسية في الوزارة، في رد على بيان نيابي حدد موعد العطلة و"موافقة" الوزير على ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "موعد اعلان العطلة الصيفية للكوادر التدريسية في وزارة التربية لم يحدد بعد".

ويأتي توضيح "السيد" رداً على بيان للمكتب الإعلامي عضو لجنة التربية النيابية

النائب سالم العنبكي أوضح فيه أن وزير التربية وافق على طلب لجنة التربية النيابية بأن تبدأ العطلة الصيفية للكوادر التربوية يوم 15/6/2023"، مبينا ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين رئيس اللجنة سعاد الوائلي ووزير التربية ابراهيم نامس الجبوري".