التربية تمهل المؤسسات الأهلية 60 يوما لإزالة "السندويج بنل" أو الإغلاق

شفق نيوز- بغداد

أمهلت وزارة التربية، يوم الخميس، المؤسسات الأهلية 60 يوما لإزالة "السندويج بنل" وبخلافه سيتم إغلاقها، وذلك ضمن حملة شروط السلامة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "حفاظًا على سلامة التلاميذ والملاكات التربوية، أمهل وزير التربية جميع المؤسسات التعليمية الأهلية مدة أقصاها 60 يومًا لرفع ألواح "السندويج بنل" او أي مادة سريعة للاشتعال من الابنية المدرسية، عقب تكرار حوادث الحرائق المرتبطة بهذا النوع من المواد الإنشائية".

وأضافت "كما أمر وزير بتشكيل لجان متابعة عاجلة من المديرية العامة للتعليم العام، تتولى الإشراف على عملية الإزالة، ورصد مدى التزام المدارس بالتعليمات،مع إصدار اوامر غلق بحق المؤسسات المخالفة للتعليمات، وتعد هذه الخطوة من الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية لتعزيز الثقة بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة، تحمي المجتمع التربوي من الحوادث الطارئة".