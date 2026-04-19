التربية تمنع التصوير ونشر مقاطع فيديو من داخل المعاهد الأهلية

أصدر وزير التربية وكالة احمد الأسدي، يوم الأحد، توجيها حاسما يقضي بمنع أي عمليات تصوير أو نشر لمقاطع فيديو داخل المعاهد الأهلية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "توجيه الأسدي شدد على منع نشر الفيديوات التي تجمع الملاكات التدريسية او الادارية مع الطلبة".

وأكد الأسدي أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكا صريحا لحرمة المؤسسة التربوية ورسالتها، وتتنافى مع القيم المهنية والاعراف التعليمية"، مبينا أن "البيئة التعليمية ليست ساحة للمحتوى الرقمي أو الاستعراض، بل فضاء تربوي تصان فيه كرامة الطلبة وخصوصيتهمط.

واشار إلى أن "ادارات المعاهد الاهلية والهيئات المؤسسة تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تجاوز"، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ اجراءات حازمة ورادعة بحق المخالفين دون تهاون، ضمانا لحماية الطلبة وترسيخ الانضباط داخل المؤسسات التعليمية".