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التربية تمنح 5 درجات اضافية لطلبة جميع المراحل في الدور الثاني

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-04T13:03:43+0000
التربية تمنح 5 درجات اضافية لطلبة جميع المراحل في الدور الثاني

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاربعاء، عن منح 5 درجات اضافية لطلبة جميع المراحل في الدور الثاني.

وقالت في بيان صدر، اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "هيئة الرأي في وزارة التربية وافقت على منح 5 درجات اضافية لطلبة المراحل غير المنتهية في الدور الثاني، فضلاً عن المرحلتين السادس الابتدائي والثالث المتوسط".

,اوضحت أن "هيئة الرأي قررت إعطاء الخمس درجات الجديدة لتُضاف الى الـعشر درجات السابقة لكل درس"، عازية القرار إلى "معالجة الدرجات الحرجة في الدور الثاني لطلبة المراحل غير المنتهية، بالإضافة الى السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 – 2020 إنسجاماً مع الأزمة الصحية العالمية".

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