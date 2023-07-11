التربية تمنح خمس درجات جديدة على نتائج الدور الاول لطلبة المراحل غير المنتهية

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية/ هيئة الرأي في جلستها الاستثنائية المنعقدة حديثاً، إضافة خمس درجات قرار جديدة على نتائج الدور الاول للعام الدراسي الحالي لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المراحل الثانوية الصفوف غير المنتهية.

وقررت الهيئة وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، منح تلك الدرجات الإضافية كما يأتي:

- إضافة (5) خمس درجات قرار إضافية الى الخمس السابقة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة الصفوف غير المنتهية للدراسة الثانوية.

- يُضاف المتبقي من درجة القرار السابقة الى (5) درجات القرار الجديدة لمعالجة حالات التلاميذ والطلبة المشار اليهم في اعلاه.

- تكون درجة القرار واجبة الإضافة في حالة تحويل حالة التلميذ او الطالب من الرسوب الى الإكمال أو من الإكمال الى النجاح.

- المرحلة الابتدائية:- يكون التلميذ مكملاً بمادة او مادتين بعد إضافة درجات القرار ويحق لهُ أداء الامتحان في الدور الثاني.

- المرحلة الثانوية:- يكون الطالب مكملاً بمادة أو مادتين او ثلاث مواد بعد إضافة درجات القرار ويحق لهُ أداء الامتحان في الدور الثاني.