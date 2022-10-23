التربية تمنح تلاميذ الصف الخامس الابتدائي 5 درجات

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية، يوم الأحد، إضافة (5) درجات لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الرأي في وزارة التربية قررت إضافة (5) درجات ، لمعالجة الدرجات الحرجة لتلاميذ الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2021 – 2022"، موضحة أن "القرار جاء مراعاةً للظروف الصعبة التي مر بها ابناؤنا الطلبة وحفاظاً على مستقبلهم الدراسي".

كما قررت هيئة الرأي في وزارة التربية إضافة (5) درجات، لمعالجة الدرجات الحرجة لطلبة معاهد الفنون الجميلة والكلية التربوية المفتوحة ، للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وفي وقت سابق اليوم الأحد، صوتت هيئة الرأي في وزارة التربية على اعتبار العام الدراسي الماضي 2021 – 2022 سنة عدم رسوب.