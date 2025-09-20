التربية تكشف لشفق نيوز موعد اعلان نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة التربية العراقية، يوم السبت، عن موعد اعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس الاعدادي.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي مازالت في مرحلة التصحيح والتدقيق من قبل اللجان المختصة في وزارة التربية".

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "موعد إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي بكافة فروعه سيكون نهاية الأسبوع الحالي، او بداية الأسبوع المقبل كحد اقصى".

يشار إلى أن إعلان نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي بفروعه (العلمي والأدبي) للعام الدراسي 2024–2025، أثار صدمة لدى العديد من الطلبة، ممن اعتبروا أن النتائج لا تعكس جهودهم أو طموحاتهم، في حين أكدت وزارة التربية أن نسب النجاح تُعد "مرضية" وضمن المتوقع.

وجاء في إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي، الاثنين 21 تموز/يوليو الماضي، أن عدد الطلبة الحاصلين على معدل 100٪ في الفرع العلمي 171 طالباً للدور الأول، وهو ما يدل على أن العدد ارتفع مقارنة بالعام الماضي 2024 الذي سجل 76 طالباً، بحسب بيانات وزارة التربية.

إلا أنه يبقى أقل بكثير من عام 2023 الذي شهد أكثر من 3 آلاف طالب حصلوا على معدل 100%، وفق البيانات الرسمية.