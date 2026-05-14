التربية تقر خمس درجات إضافية وتوسّع فرص العبور إلى الدور الثاني

شفق نيوز– بغداد

أقرت هيئة الرأي في وزارة التربية، اليوم الخميس، إضافة خمس درجات قرار إلى نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2025 – 2026 للمراحل غير المنتهية.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الدرجات الإضافية تُحتسب لصالح النجاح، فيما يُدوَّر المتبقي منها إلى امتحانات الدور الثاني.

وأضافت أن الهيئة قررت أيضاً السماح لتلاميذ الصفوف الابتدائية الأربعة الأولى المنتظمين بالدوام بأداء امتحانات الدور الثاني مهما بلغ عدد المواد التي رسبوا فيها.