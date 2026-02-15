التربية تقر تعديل نظام المحاولات إلى ثلاثة دروس

شفق نيوز- بغداد

صوتت هيئة الرأي في وزارة التربية، يوم الأحد، على تعديل نظام المحاولات ليصبح ثلاثة دروس بدلاً من درسين للعام الدراسي 2024–2025، دعماً للطلبة ومنحهم فرصة إضافية للنجاح.

وقالت الوزارة في بيان، إن هيئة الرأي عقدت جلستها الدورية برئاسة وزير التربية وكالة أحمد جاسم الأسدي، وقررت تعديل نظام المحاولات ليشمل ثلاثة دروس بدلاً من درسين، للعام الدراسي 2024–2025.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي (2024–2025)، بدرس واحد أو درسين لطلبة الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي (2025–2026).

ويُقصد بنظام "المحاولات" السماح للطالب الراسب بالدور الثاني في درس أو درسين بأداء امتحان إضافي في المواد التي أخفق فيها، من دون إعادة السنة الدراسية كاملة، بهدف منحه فرصة جديدة للنجاح وتقليل نسب الرسوب.

وفي وقت لاحق، صوّتت هيئة الرأي في وزارة التربية، على تعديل آلية احتساب الشهادات للحالات غير المشمولة بضوابط الاحتساب المعدّة من قبل اللجنة الوزارية، وفق معايير محددة تضمن العدالة والشفافية.

وأوضحت أن التعديل يشمل اعتماد ضوابط واضحة تتمثل في: تطابق الاختصاص، والحاجة الفعلية للاختصاص، وتوفر السيولة المالية وبما ينسجم مع متطلبات العمل الفعلية واحتياجات المؤسسة التربوية.