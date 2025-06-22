التربية تقرر منح 5 درجات للمراحل غير المنتهية وتصدر قرارات بشأن الطلبة المكملين

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية، يوم الاحد، منح خمس درجات للمراحل غير المنتهية، فيما أصدرت عددا من القرارات بشأن الطلبة المكملين للعام الدراسي 2024-2025 .

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بغية إعطائهم فرصة أخرى لرفع تحصيلهم الدراسي وزارة التربية، فإن هيئة الرأي قررت منح خمس درجات إضافية إلى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المرحلتين المتوسطة والاعدادية غير المنتهية ومعاهد الفنون الجميلة بفروعها كافة، لتصبح درجة القرار الكلية (10) درجات تضاف إلى نتائج الدور الاول".

كما أصدرت الوزارة بحسب البيان، "عددا من القرارات لصالح الطلبة المكملين للعام الدراسي 2024-2025، ومنها يُعد الطالب مكملاً في الامتحانات العامة إذا رسب في الدور الأول في فحص واحد أو فحصين او ثلاثة فحوص في الدراستين الابتدائية والمتوسطة، فضلا عن السماح للتلاميذ في الصفوف الأربعة الأولى في الدراسة الابتدائية من المنتظمين بالدوام (حصراً) والذين رسبوا في امتحانات الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني، بغض النظر عن عدد المواد الدراسية التي رسبوا بها".