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التربية تقرر معالجة "الدرجات الحرجة" لطلبة المراحل غير المنتهية

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-03T08:44:48+0000
التربية تقرر معالجة "الدرجات الحرجة" لطلبة المراحل غير المنتهية

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية، اليوم الخميس، معالجة "الدرجات الحرجة" لطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وقالت في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن هيئة الرأي قررت إضافة 3 درجات اضافية، لمعالجة الدرجات الحرجة لطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وفي وقت سابق اليوم، قررت هيئة الرأي بالوزارة، السماح للطلبة المنتظمين في الصف السادس الإعدادي بفروعه كافة وللدراستين (الصباحية والمسائية)، والراسبين منهم بدرس أو درسين، لسنة (2021-2022) بأداء الامتحان وفقاً لنظام "المحاولات".

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