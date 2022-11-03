التربية تقرر معالجة "الدرجات الحرجة" لطلبة المراحل غير المنتهية

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية، اليوم الخميس، معالجة "الدرجات الحرجة" لطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وقالت في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن هيئة الرأي قررت إضافة 3 درجات اضافية، لمعالجة الدرجات الحرجة لطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وفي وقت سابق اليوم، قررت هيئة الرأي بالوزارة، السماح للطلبة المنتظمين في الصف السادس الإعدادي بفروعه كافة وللدراستين (الصباحية والمسائية)، والراسبين منهم بدرس أو درسين، لسنة (2021-2022) بأداء الامتحان وفقاً لنظام "المحاولات".