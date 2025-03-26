التربية تقرر إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي 2023-2024

شفق نيوز/ كشف وزارة التربية، يوم الأربعاء، عن تصويت هيئة الرأي على إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بناءً على توصيات مجلس النواب العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار يشمل الطلبة الراسبين بدرس واحد أو درسين في الصف السادس الإعدادي بجميع فروعه"، مشيرة إلى أن "هؤلاء الطلبة سيتمكنون من أداء الامتحانات وفق نظام المحاولات خلال العام الدراسي 2024-2025".

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أن "لجنة مختصة ستضع آلية لتنفيذ القرار وضمان تطبيقه بالشكل المناسب".

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين الماضي، خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس محمود المشهداني، على توصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.