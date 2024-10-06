التربية تقرر إضافة درجتين لمعالجة الدرجات الحرجة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الرأي في وزارة التربية عن قرارها بإضافة درجتين إضافيتين كإجراء لمعالجة الدرجات الحرجة لتلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2023–2024.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على اجراء امتحانات الدور الثالث للطلبة الراسبين بالدور الثاني للعام الدراسي (2023-2024)، وذلك لجميع الدروس بالنسبة للصف الثالث المتوسط، ولثلاثة دروس للصف السادس الاعدادي، ويستثنى من ذلك الراسبون بسبب الغش، ولا يسمح لهم بأداء الامتحانات.