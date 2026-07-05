التربية تقرر شمول طلبة السادس ابتدائي والثالث متوسط بـ"نظام الإعادة" في الدور الثاني

شفق نيوز- بغداد

قررت وزارة التربية، يوم الأحد، شمول طلبة السادس ابتدائي والثالث متوسط، بنظام إعادة الامتحانات في الدور الثاني.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: بناء على ما جاء بقرار هيئة الرأي، تقرر شمول تلاميذ الصف السادس الابتدائي بنظام الإعادة للذين لم يتوفر فيهم شرط النجاح في الدور الأول، والسماح لهم بأداء الامتحانات في الدور الثاني بغض النظر عن عدد المواد التي رسبوا فيها.

وأيضا: شمول طلبة الصف الثالث المتوسط بنظام الإعادة للذين لم يتوفر فيهم شرط النجاح، في الدور الأول، والسماح لهم باداء الامتحانات في الدور الثاني بغض النظر عن عدد المواد التي رسبوا فيها.