بينها دمج الإسلامية والعربية وتعليق الاجتماعيات.. التربية تتخذ قرارات جديدة للدراسة المتوسطة

شفق نيوز/ قررت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في وزارة التربية، يوم الأربعاء، تقليص عدد المواد الداخلة في الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2021 – 2022.

وأوضح بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي للوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة التربية قررت دمج إمتحان مادتي (التربية الإسلامية واللغة العربية) للصف الثالث المتوسط فقط في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2021 – 2022 ، بفحص واحد استناداً إلى كتاب هيئة الرأي ذي العدد 19021 في 30 / 8 / 2018.

وجاء في كتاب اللجنة الدائمة للامتحانات العامة أن "درجة التربية الاسلامية (25%) وتكون درجة اللغة العربية (75%) ، على أن تكون المواد المطلوبة في امتحان مادة الاسلامية كالآتي (نصوص السور القرآنية الكريمة المؤشرة للحفظ ، معاني الكلمات القرآنية المؤشرة للحفظ ، الأحاديث النبوية الشريفة المطلوبة للحفظ)".

وأضاف البيان ، أنّ "اللجنة الدائمة للإمتحانات العامة قررت ايضاً تعليق امتحاني مادتي (الاجتماعيات واللغة الفرنسية) في الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط فقط ، وتكون مادة الاجتماعيات مطلوبة في السعي السنوي، وبذلك يكون عدد الفحوص الداخلة في الامتحانات لمرحلة الثالث المتوسط (6) فحوص (التربية الإسلامية واللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، الإنسان وصحته ، الكيمياء ، الفيزياء)".

ولفت الى أنّ "الإجراء جاء مراعاةً للظرف العام الذي مر به البلد وللتخفيف عن كاهل الطلبة وأولياء أمورهم".