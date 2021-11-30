التربية تقرر إجراء امتحان الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية، يوم الثلاثاء، إجراء امتحان الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم اجراء امتحان الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط المكملين بدرس او درسين للعام الدراسي 2020 – 2021 ".

وأضافت ان "العام الدراسي 2020-2021 سيكون الأخير الذي يتم فيه اجراء امتحان الدور الثالث".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، خوّل مجلس الوزراء العراقي، هيئة الرأي في وزارة التربية لإجراء امتحانات الدور الثالث لمرحلة الثالث المتوسط من عدمه.

وكانت وزارة التربية العراقية، قد أعلنت في الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عن تحديد يوم السبت الموافق 27 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق امتحانات الدور الثالث لمرحلة الثالث المتوسط، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز في حينها.

إلا أن الوزارة عادت وأعلنت في يوم الجمعة الماضي 26 تشرين الثاني الجاري، عن إلغاء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة مستعدة بشكل كامل لاداء امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط والذي كان مع المزمع اقامته يوم غد السبت، لكن هناك قرار بإلغاء شمول الطلبة الذين ادوا الدورين الاول والثاني وهو ما أربك الوضع وتسبب بتأجيل الامتحانات الى الرابع من الشهر المقبل".

وعلى إثر القرار الأخير بإلغاء الدور الثالث، أقدم طالب في الصف الثالث متوسط على الانتحار يوم السبت الماضي، وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً شنق نفسه داخل منزله وهو من مواليد 2004، ويسكن في منطقة بازوايا الواقعة شرق مدينة الموصل".

وأوضح ذوو الضحية، أن "سبب الانتحار هو إلغاء وزارة التربية لامتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط". وفقاً للمصدر الذي أشار إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث".