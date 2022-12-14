التربية تقرر تقليص منهج اللغة العربية للسادس الاعدادي.. وثيقة

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، تقليص منهج اللغة العربية للسادس الاعدادي بفرعيه العلمي والأدبي، وذلك لاستمرار العمل بنظام تنويع التعليم للعام الدراسي الحالي فقط.

وقالت وزارة التربية، وفق كتاب رسمي وجهته الى مديرياتها كافة، وتحصلت عليه وكالة شفق نيوز، إن موضوعات القواعد في منهج اللغة العربية للصف السادس الاعدادي المؤلف حديثاً ، وبحسب الآتي :-

• للفرع الادبي : (الاستفهام ، النفي ، التوكيد ، التقديم والتأخير ، التعجب ، المدح والذم ، التمني والترجي ، والعرض والتحضيض ، النداء ، والتحذير والإغراء) .

• للفرع العلمي ( الاحيائي، التطبيقي ) (الاستفهام ، النفي ، التوكيد ، التقديم والتأخير ، المدح والذم ، التعجب ، والنداء) .

على ان يستمر ذلك لحين انتهاء العمل بنظام تنويع التعليم ومعالجة جدول الحصص الدراسية للفرع العلمي، و يكون ذلك للعام الدراسي الحالي فقط ولا يعد تكييفاً .