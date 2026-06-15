التربية تقرر اعتماد نهاية السنة التقويمية أساساً لاحتساب العمر التقاعدي

شفق نيوز- بغداد

أصدر وزير التربية عبد الكريم عبطان، يوم الاثنين، أمراً وزارياً يقضي باعتماد تاريخ 31/ 12/ 2026، أساساً لاحتساب العمر لأغراض الإحالة إلى التقاعد، بدلاً من اعتماد تاريخ 1/ 7.

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الإجراء "يأتي ضمن إطار توحيد السياقات الإدارية والتنظيمية الخاصة بملف الإحالة إلى التقاعد، لضمان تطبيق موحد ودقيق لأحكام القانون على جميع الموظفين المشمولين، ويعزز من انسيابية الإجراءات الإدارية وعدالتها".

وجاء في الأمر الوزاري، أن "العمل بهذا التوجيه ينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلتزم به في جميع الإجراءات المتعلقة بالإحالة إلى التقاعد ضمن تشكيلات وزارة التربية".