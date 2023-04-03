التربية تفتح تحقيقاً إدارياً فورياً باعتداء ذوي طالبة على كادر تدريسي في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الإثنين، فتح تحقيق اداري فوري بحادث اعتداء ذوي طالبة على كادر تدريسي في إحدى مدارس محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال كريم السيد المُتحدث الرسمي لوزارة التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إشارة الى الڤيديو المُتداول في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والذي يُظهر تهجماً من ذوي أحد الطلبة في مُتوسطة الزهراء التابعة للمُديرية العامة لتربية البصرة، فقد قامت المديرية العامة بتشكيل تحقيق اداري فوري بالحادث لمعرفة ملابساته وتم اتخاذ اجراءات ادارية وتربوية مباشرة".

واشار الى "تحريك شكوى قضائية بحق الأشخاص المُتهجمين على الكادر التدريسي وصدرت أوامر إلقاء قبض بحق الموما إليهم".

واكد السيد "حرص وزارة التربية على الكودر التعليمية داخل الحرم المدرسي"، مجدداً المطالبة بتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بحماية المعلم والطاقات التربوية وتهيب بأولياء الأمور الى اتباع السياقات القانونية والادارية في مراجعة المدارس والمؤسسات التربوية في مختلف أنحاء العراق".

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