التربية تغلق ملف المحاضرين بالمجان وتحظر جمع الأموال (وثيقتان)

شفق نيوز– بغداد

أكد وزير التربية، العراقي إبراهيم نامس الجبوري، يوم الأربعاء، إغلاق ملف المحاضرين المجانيين في المدارس بشكل نهائي، مشدداً على عدم إجراء أي تعاقد خارج الأطر القانونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء.

ووجّه الجبوري، وفق بيان صدر عن وزارة التربية، ورد الى وكالة شفق نيوز، المديريات العامة للتربية كافة بالالتزام التام بالضوابط الصادرة، محذراً من أن أي مخالفة ستعرض المديرية للتبعات والعقوبات القانونية المترتبة عليها.

وشدد وزير التربية على ضرورة تفعيل دور المديرية العامة للإشراف التربوي، والبدء بتكثيف المتابعة الميدانية عبر المشرفين للوقوف على مدى تطبيق هذا التوجيه، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم العمل التربوي داخل المدارس.

وبحسب وثيقة منفصلة، أصدرت وزارة التربية توجيها الى إدارات المدارس في المحافظات كافة الامتناع عن أي جمع للاموال من التلاميذ والطلبة وتحت اي ظرف كان.