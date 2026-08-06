التربية تعيد نظام المحاولات والتعليم توجه بتطبيق قرار الـ10 درجات

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارتا التربية والتعليم العالي، يوم الخميس، قرارات جديدة تخص طلبة المدارس والجامعات، تضمنت إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي، وتوجيه الجامعات بتطبيق قرار الـ10 درجات على مختلف المراحل الدراسية.

وصوتت هيئة الرأي في وزارة التربية على إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة، الراسبين في مادة واحدة أو مادتين للعام الدراسي 2025-2026.

وذكرت الوزارة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار يقضي بأداء الطلبة المشمولين امتحاناتهم خلال العام الدراسي 2026-2027، وفق الضوابط والتعليمات التي ستصدرها الوزارة لاحقًا، مؤكدة أن القرار لا يشمل طلبة الامتحانات الخارجية.

من جانبها، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق وثيقة، تنشرها وكالة شفق نيوز، الجامعات الحكومية والأهلية بتطبيق قرار منح 10 درجات لأغراض التخفيف أو تغيير الحال، ليشمل جميع المواد الوزارية وغير الوزارية، ولجميع المراحل الدراسية المنتهية وغير المنتهية، بحسب ما ورد في الكتاب الرسمي ادناه.