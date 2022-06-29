سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التربية تعيد العمل بنظام "الإعفاء الفردي" اعتباراً من العام المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-29T18:26:46+0000
التربية تعيد العمل بنظام "الإعفاء الفردي" اعتباراً من العام المقبل

شفق نيوز/ قررت هيئة الرأي في وزارة التربية برئاسة الوزير علي حميد الدليمي، يوم الأربعاء، اعادة العمل بنظامي "الإعفاء الفردي والسعي السنوي" اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2022 – 2023.

وبحث رئيس واعضاء هيئة الرأي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عدد من المواضيع التي تخص الجانب التربوي والتعليمي، وكان من ضمنها التطرق الى أهم الاستعدادات اللازمة والواجب توفرها لإنجاح الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي واستعراض الاساليب الخاصة للنهوض بواقع التعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة فضلاً عن دعم مدارس الموهوبين لتكون وزارة التربية حاضنة للابتكار والابداع العلمي والفكري.

واكد وزير التربية، حرص الوزارة على مستقبل الطلبة الدراسي، وانها ستبقى راعية وداعمة لهم في مسيرتهم العلمية.

related

وزارة التربية تحذف وتقلص المواد الدراسية للامتحانات التمهيدية لطلبة الخارجي

Date: 2020-05-12 13:55:39
وزارة التربية تحذف وتقلص المواد الدراسية للامتحانات التمهيدية لطلبة الخارجي

اعلان نتائج تربية الديوانية للصف السادس الابتدائي

Date: 2022-06-05 16:25:28
اعلان نتائج تربية الديوانية للصف السادس الابتدائي

وزارة التربية تُعلن ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين مدارس بغداد والمحافظات

Date: 2020-09-29 11:53:17
وزارة التربية تُعلن ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين مدارس بغداد والمحافظات

الخنجر يقدم مرشحات جدد لحقيبة التربية لرئيس الوزراء

Date: 2019-07-28 16:52:17
الخنجر يقدم مرشحات جدد لحقيبة التربية لرئيس الوزراء

بعد ايقافها بسبب التسريب.. التربية تنشر جدولا جديدا لامتحانات الثالث المتوسط

Date: 2022-06-03 18:30:27
بعد ايقافها بسبب التسريب.. التربية تنشر جدولا جديدا لامتحانات الثالث المتوسط

التربية توجه بالحيطة والحذر من وسائل غش متطورة

Date: 2019-06-24 16:18:31
التربية توجه بالحيطة والحذر من وسائل غش متطورة

وثيقة.. التربية العراقية تلغي نظام التعليم الإحيائي والتطبيقي

Date: 2021-11-10 13:19:20
وثيقة.. التربية العراقية تلغي نظام التعليم الإحيائي والتطبيقي

التربية توافق على فتح الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الدراسي 2020-2021

Date: 2019-12-11 11:41:27
التربية توافق على فتح الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الدراسي 2020-2021