التربية تعيد العمل بنظام المحاولات للسادس الإعدادي (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، عن إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي (2024–2025)، بدرس واحد أو درسين لطلبة الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي (2025–2026).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الرأي في الوزارة وافقت، اليوم، على إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي (2024–2025)، بدرس واحد أو درسين لطلبة الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي (2025–2026).

وأضاف أن "القرار لا يشمل طلبة الامتحان الخارجي، ويقتصر على طلبة الدراسة الإعدادية ضمن الضوابط المعتمدة من الوزارة"، مبينا أن "أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على مراعاة الظروف التعليمية للطلبة ومنحهم فرصة إضافية".

ويُقصد بنظام "المحاولات" السماح للطالب الراسب بالدور الثاني في درس أو درسين بأداء امتحان إضافي في المواد التي أخفق فيها، من دون إعادة السنة الدراسية كاملة، بهدف منحه فرصة جديدة للنجاح وتقليل نسب الرسوب.