التربية تطلق نتائج الثالث المتوسط مع رابط الاستعلام الإلكتروني

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية، يوم الاربعاء، نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي (2025–2026) / الدور الأول.

وأشاد وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري، خلال مؤتمر اعلان النتائج، بالجهود الاستثنائية التي بذلتها اللجنة الدائمة للامتحانات، واللجان الامتحانية في المديريات العامة للتربية، والملاكات التربوية والتعليمية والإدارية، التي أسهمت في إنجاز الامتحانات وأعمال التصحيح والتدقيق وإعلان النتائج وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة.

كما ثمن دعم الوزارات والمؤسسات الأمنية والخدمية، مشيداً بالدور الكبير للأسر العراقية في احتضان أبنائها ومساندتهم طوال العام الدراسي، داعياً الطلبة الذين لم يحالفهم التوفيق إلى مواصلة الاجتهاد.

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