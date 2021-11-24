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التربية تعلن نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي خلال اليومين المقبلين

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-24T08:15:51+0000
التربية تعلن نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي خلال اليومين المقبلين

شفق نيوز/ رجحت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي خلال اليومين المقبلين.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن "الكوادر التدريسية في وزارة التربية انتهت من عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للدور الثاني للصف السادس الاعدادي للفرعين العلمي والادبي".

وأضاف أنه "بعد الانتهاء من عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية، بدأت عملية التدقيق ونقل الدرجات".

وتابع المصدر أنه "سيتم الاعلان عن نتائج الامتحانات خلال اليومين المقبلين او في اي وقت خلال الساعات المقبلة".

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