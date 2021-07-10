التربية تعلن دخولاً شاملاً للثالث المتوسط وتحذف مادة الفيزياء

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، يوم السبت، موعد أداء الامتحانات العامة (الوزارية) لطلبة الصف الثالث المتوسط "الدور الأول" للعام الدراسي 2020 – 2021، وقررت الدخول الشامل للطلبة.

وأفادت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن وزير التربية علي حميد الدليمي اجتمع مع اللجنة الدائمة للأمتحانات العامة وتم على ضوء ذلك تحديد يوم الأحد الموافق الـ1 من شهر آب المقبل موعدا لانطلاق الامتحانات العامة لطلبة الصف الثالث المتوسط.

وأضافت أن الامتحانات ستكون بأربعة فحوص فقط وتشمل (اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، الكيمياء) ، حيث يكون الطالب مكملاً في الدور الأول اذا كان راسباً في (فحص واحد او فحصين) من الفحوص الاربعة أعلاه.

وقررت الوزارة السماح لطلبة الصف الثالث المتوسط الذين ادوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا للمشاركة في الامتحانات الوزارية للدور الأول ولديهم ارقام امتحانية صادرة من مراكز الفحص باداء الامتحانات في الدور الثاني (ويعد لهم دوراً أول) .