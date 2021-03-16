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التربية تعلن مواعيد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-16T14:13:28+0000
التربية تعلن مواعيد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، الثلاثاء، مواعيد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ولجميع المراحل الدراسية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "استحصلت الموافقات الرسمية  لانطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للدراسة الابتدائية والثانوية".

وأوضحت أن "اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ20 من شهر آذار لعام 2021 انطلاق تلك الامتحانات".

وأضافت أن "امتحانات الدراسة الابتدائية ستنتهي يوم الاثنين الموافق  الـ29 من الشهر ذاته، أما امتحانات الدراسة الثانوية تنتهي في يوم الاربعاء الموافق الـ31 من شهر آذار الحالي، على ان يكون يوم السبت ضمن ايام اداء الامتحانات".

وتابعت الوزارة في بيانها، أن "الجداول الامتحانية يتم تحديدها من قبل إدارات المدارس"، منوهة الى "إلزام ادارات المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي". 

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