التربية تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة والنهائية للعام الدراسي 2025–2026

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في وزارة التربية، يوم الاثنين، مواعيد امتحانات نصف السنة والنهائية للعام الدراسي 2025–2026.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الامتحانات ستشمل جميع المراحل الدراسية"، مؤكدة أن "امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية ستنطلق يوم الأحد الموافق 25 كانون الثاني/ يناير وتستمر لغاية السبت 31 كانون الثاني/يناير، فيما تبدأ امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية يوم الثلاثاء الموافق 20 كانون الثاني/ يناير".

وأشارت إلى أن "المواعيد التفصيلية لبقية الامتحانات النهائية والدور الأول الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين جاءت كما هو موضح في الجدول المرفق أدناه".