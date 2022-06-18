التربية تعلن مواعيد امتحانات الدراسة الاعدادية وتؤكد: ستجرى في الجامعات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، جدول امتحانات "الدور الاول" للدراسة الاعدادية ، للعام الدراسي 2021 - 2022 .

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، ان "الامتحانات ستنطلق يوم (الاربعاء 20 تموز) وتستمر لغاية يوم السبت ( 6 آب 2022) ، مبينةً ان الامتحان يبدأ في الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد (داخل وخارج العراق) .

كما اوضحت الوزارة في بيانها انه في حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل الامتحان الى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول.

من جانبه افاد متحدث باسم الوزارة، بأن الامتحانات ستجري في الجامعات، وفق ترتيب سيعلن عنه لاحقا.