التربية تعلن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية و"الدور الثاني" للصف السادس الابتدائي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية والصف السادس الابتدائي النظامي "الدور الثاني" ، للعام الدراسي 2020 – 2021

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات قررت ان تكون امتحانات (الدور الثاني) للصفوف غير المنتهية لتلاميذ المرحلة الابتدائية والصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء 15 أيلول 2021 وتستمر لغاية يوم الاثنين 20 من نفس الشهر ومن ضمنها أيام السبت، أما فيما يخص امتحانات الدور الثاني للكورس الاول للدراسة الثانوية ستبدأ يوم الأربعاء 15 أيلول 2021 وتستمر لغاية يوم الاربعاء 22 من الشهر ذاته ومن ضمنها أيام السبت.

واضاف البيان؛ ان "تحديد الجداول الامتحانية يتم من قبل إدارات المدارس مع مراعاة التباعد الاجتماعي سواء كان في القاعات الامتحانية او انتشار التلاميذ والطلبة في ساحات المدارس، مع التأكيد على اتباع كافة الاجراءات الوقائية".