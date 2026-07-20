التربية تعلن معدلات البقاء لطلبة المتميزين والمتفوقين وكلية بغداد
2026-07-20T07:52:21+00:00
شفق نيوز- بغداد
أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، معدلات البقاء لطلبة مدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2026 - 2027.
وقالت الوزارة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي حددت معدل البقاء لطلبة مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد بنسبة 75%، فيما بلغ معدل البقاء لطلبة مدارس المتفوقين والمتفوقات 80%، وذلك استناداً إلى الضوابط والتعليمات النافذة.