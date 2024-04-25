التربية تعلن آلية تنقلات التلاميذ والطلبة في ممثليات إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، يوم الخميس، آلية تنقلات التلاميذ والطلبة المنتظمين في ممثليات إقليم كوردستان التابعة الى الوزارة ( أربيل وسليمانية ودهوك) للعام الدراسي 2023-2024.

وحسب الكتاب المنشور أدناه الصادر عن المديرية العامة للتقويم والامتحانات فإن آلية التنقلات كالاتي:

اولاً: يُنقل التلاميذ والطلبة بين المدارس في مراكز محافظات الاقليم.

ثانياً: يُنقل التلاميذ والطلبة من ممثليات وزارة التربية في إقليم كوردستان الى محافظاتهم الاصلية وحسب بطاقة السكن حصراً.

ثالثاً: يُنقل التلاميذ والطلبة من ممثليات وزارة التربية في إقليم كوردستان الى المديريات العامة للتربية في بغداد حصرا بغض النظر عن سكنهم الاصلي.

وقررت وزارة التربية الاتحادية العراقية، في 14 شباط الجاري، إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإغلاق مخيمات النازحين.

ولاقى القرار رفضا واسعا من قبل النازحين والمقيمين في في اقليم كوردستان، مطالبين وزارة التربية الاتحادية بالعدول عنه.

وحدد مجلس الوزراء الاتحادي يوم (30 تموز 2024) موعداً نهائياً لإغلاق المخيمات وعودة النازحين، بحسب كتاب لوزارة التربية الاتحادية وجهته إلى ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، واستناداً الى ذلك القرار، قررت وزارة التربية إغلاق ممثلياتها في المحافظات الثلاث.